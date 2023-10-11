Бортников рассказал о лагерях наемников для Украины в странах Евросоюза

В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя удар по Краматорску, заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» иностранных наемников и западных генералов. Он отмечал, что Киев использует гражданские объекты для проведения «всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными».