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Бортников рассказал о лагерях наемников для Украины в странах Евросоюза

Ведомости

В Евросоюзе действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций и наемников. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном», – сказал он. 

По слова Бортникова, только в странах ЕС «под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей».

25 сентября Минобороны сообщило о нанесении войсками РФ удара по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Местоположение пунктов не уточнялось.

В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя удар по Краматорску, заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» иностранных наемников и западных генералов. Он отмечал, что Киев использует гражданские объекты для проведения «всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными».

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