Бортников рассказал о лагерях наемников для Украины в странах Евросоюза
В Евросоюзе действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций и наемников. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном», – сказал он.
По слова Бортникова, только в странах ЕС «под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей».
25 сентября Минобороны сообщило о нанесении войсками РФ удара по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Местоположение пунктов не уточнялось.
В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя удар по Краматорску, заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» иностранных наемников и западных генералов. Он отмечал, что Киев использует гражданские объекты для проведения «всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными».