Минобороны сообщило о ночном ударе по пунктам иностранных наемников
Ночью 25 сентября российские военные нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», – подчеркивается в сообщении. В ведомстве не уточнили местоположение пунктов.
На Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях в общей сложности Вооруженные силы (ВС) России отразили 11 атак ВСУ. Кроме того, в ДНР и Херсонской области российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ. На Краснолиманском направлении поражение было нанесено скоплению живой силы и техники бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества.
Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области был уничтожен украинский истребитель Миг-29. Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска сбили 33 беспилотника и перехватили семь снарядов HIMARS. Вблизи Красногоровки (ДНР) и Херсона ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы. В середине сентября «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал их наступление «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 478 самолетов, 250 вертолетов, более 7100 беспилотников, а также свыше 12 100 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.