Минобороны сообщило о ночном ударе по пунктам иностранных наемников

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы. В середине сентября «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались.