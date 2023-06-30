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Лавров: Россия будет уничтожать «собрания» наемников и западных генералов на Украине

Ведомости

Иностранные наемники и западные генералы использовали в Краматорске гражданскую инфраструктуру, Россия будет уничтожать подобные «собрания». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что Киев использует гражданские объекты для проведения «всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными». Лавров подчеркнул, что это вина Украины.

«Если мы будем обнаруживать такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, которые объявили нам войну», – сказал он.

28 июня Минобороны РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске ДНР. На следующий день в ведомстве уточнили, что в результате высокоточного удара погибли двое генералов, участвовавших в штабном совещании, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева в гибели мирных жителей в Краматорске якобы после ракетного удара ВС РФ, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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