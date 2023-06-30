Лавров: Россия будет уничтожать «собрания» наемников и западных генералов на Украине
Иностранные наемники и западные генералы использовали в Краматорске гражданскую инфраструктуру, Россия будет уничтожать подобные «собрания». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он сообщил, что Киев использует гражданские объекты для проведения «всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными». Лавров подчеркнул, что это вина Украины.
«Если мы будем обнаруживать такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, которые объявили нам войну», – сказал он.
28 июня Минобороны РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске ДНР. На следующий день в ведомстве уточнили, что в результате высокоточного удара погибли двое генералов, участвовавших в штабном совещании, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева в гибели мирных жителей в Краматорске якобы после ракетного удара ВС РФ, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».