Путин призвал наполнить хорошие отношения с Лаосом экономическим содержанием

«В целом политический уровень очень хороший, нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он [товарооборот] еще сократился. Но, тем не менее, у нас, на мой взгляд, перспективы есть, и хорошие перспективы», – передает слова Путина Кремль.