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Политика

Путин призвал наполнить хорошие отношения с Лаосом экономическим содержанием

Ведомости

У России и Лаоса хороший уровень политических отношений, но его надо наполнять экономическим содержанием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом республики Тхонглуном Сисулитом в Китае.

«В целом политический уровень очень хороший, нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он [товарооборот] еще сократился. Но, тем не менее, у нас, на мой взгляд, перспективы есть, и хорошие перспективы», – передает слова Путина Кремль.

Путин в начале встречи также отметил, что Сисулита знают как «надежного друга» Москвы. Российский лидер добавил, что президент Лаоса и он учились в одни годы в Ленинграде.

Путин с двухдневным визитом находится в Пекине, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». 17 октября он уже провел переговоры с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и премьер-министром Таиланда.

Помимо этого Путин принял участие в церемонии официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпинем и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций – участников форума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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