Путин призвал наполнить хорошие отношения с Лаосом экономическим содержанием
У России и Лаоса хороший уровень политических отношений, но его надо наполнять экономическим содержанием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом республики Тхонглуном Сисулитом в Китае.
«В целом политический уровень очень хороший, нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он [товарооборот] еще сократился. Но, тем не менее, у нас, на мой взгляд, перспективы есть, и хорошие перспективы», – передает слова Путина Кремль.
Путин в начале встречи также отметил, что Сисулита знают как «надежного друга» Москвы. Российский лидер добавил, что президент Лаоса и он учились в одни годы в Ленинграде.
Путин с двухдневным визитом находится в Пекине, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». 17 октября он уже провел переговоры с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и премьер-министром Таиланда.
Помимо этого Путин принял участие в церемонии официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпинем и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций – участников форума.