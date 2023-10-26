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Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Минском о центрах ВС

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между РФ и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Соглашением предусматривается, что учебно-боевые центры Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии будут предназначены для совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил обеих сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, основа этой группировки – белорусские военные, ее формирование уже было начато.

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран в октябре 2022 г. Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 г. Белорусская сторона ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией 17 июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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