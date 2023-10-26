Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Минском о центрах ВС
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между РФ и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Соглашением предусматривается, что учебно-боевые центры Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии будут предназначены для совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил обеих сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки и повышения уровня слаженности и боевой выучки.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, основа этой группировки – белорусские военные, ее формирование уже было начато.
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран в октябре 2022 г. Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 г. Белорусская сторона ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией 17 июля 2023 г.