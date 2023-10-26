Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Минском о центрах ВС

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран в октябре 2022 г. Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 г. Белорусская сторона ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией 17 июля 2023 г.