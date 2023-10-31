Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму закон о развитии креативных индустрий
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий», документ опубликован в думской электронной базе.
Инициатива была подготовлена группой депутатов всех фракций во главе с первым зампредом комитета ГД по экономической политике Денисом Кравченко и сенаторов во главе с членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павлом Таракановым. Кравченко говорил ранее «Ведомостям», что среди разработчиков проекта были представители рынка креативных индустрий.
Понятие «креативные (творческие) индустрии», указывают авторы проекта, было введено в отечественное законодательство в январе этого года указом президента. Сейчас в РФ около 20 действующих законов, регулирующих деятельность, относящуюся к сфере креативных индустрий, но эти документы не содержат единого понятийного аппарата, ограничиваясь лишь регламентацией конкретного вида деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект был разработан для унификации в законодательстве РФ правового регулирования в сфере креативных индустрий, а также во исполнение поручения президента об определении понятий «креативная экономика», «креативный кластер» и «креативные (творческие) индустрии». Законопроект направлен, как утверждается, на дальнейшее внедрение элементов креативной экономики и развитие сферы креативных индустрий в России для увеличения вклада креативной экономики в ВВП страны за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В предложенном законопроекте под «креативной индустрией» понимается «экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Граждане и организации, работающие на этом рынке, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будет считаться «креативным продуктом». К видам креативных индустрий предлагается отнести деятельность, связанную с созданием и использованием произведений литературы и искусства, использованием историко-культурного наследия, информационных технологий, прикладное творчество и др.
Также проект закона предполагает, что будут определены креативные кластеры – территории, на которых компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий.
Законопроект также вводит основания для получения такими организациями господдержки, в их числе – регистрация и деятельность в РФ и включение в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра должно будет установить правительство. Как отмечали источники «Ведомостей», это значит, что еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов будет установлен барьер для включения в реестр компаний, которые не занимаются профильной деятельностью. В документе прописывается возможность адресной финансовой, имущественной, образовательной, информационной и другой поддержки.
В случае принятия закон должен вступить в силу через 90 дней со дня официального опубликования.