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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму закон о развитии креативных индустрий

Ведомости

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий», документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива была подготовлена группой депутатов всех фракций во главе с первым зампредом комитета ГД по экономической политике Денисом Кравченко и сенаторов во главе с членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павлом Таракановым. Кравченко говорил ранее «Ведомостям», что среди разработчиков проекта были представители рынка креативных индустрий.

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Понятие «креативные (творческие) индустрии», указывают авторы проекта, было введено в отечественное законодательство в январе этого года указом президента. Сейчас в РФ около 20 действующих законов, регулирующих деятельность, относящуюся к сфере креативных индустрий, но эти документы не содержат единого понятийного аппарата, ограничиваясь лишь регламентацией конкретного вида деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект был разработан для унификации в законодательстве РФ правового регулирования в сфере креативных индустрий, а также во исполнение поручения президента об определении понятий «креативная экономика», «креативный кластер» и «креативные (творческие) индустрии». Законопроект направлен, как утверждается, на дальнейшее внедрение элементов креативной экономики и развитие сферы креативных индустрий в России для увеличения вклада креативной экономики в ВВП страны за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В предложенном законопроекте под «креативной индустрией» понимается «экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Граждане и организации, работающие на этом рынке, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будет считаться «креативным продуктом». К видам креативных индустрий предлагается отнести деятельность, связанную с созданием и использованием произведений литературы и искусства, использованием историко-культурного наследия, информационных технологий, прикладное творчество и др.

Также проект закона предполагает, что будут определены креативные кластеры – территории, на которых компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий.

В России появится закон о развитии креативных индустрий

Проект, который упорядочит работу сферы и предусмотрит меры поддержки, внесет в Госдуму группа депутатов и сенаторов

Законопроект также вводит основания для получения такими организациями господдержки, в их числе – регистрация и деятельность в РФ и включение в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра должно будет установить правительство. Как отмечали источники «Ведомостей», это значит, что еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов будет установлен барьер для включения в реестр компаний, которые не занимаются профильной деятельностью. В документе прописывается возможность адресной финансовой, имущественной, образовательной, информационной и другой поддержки.

В случае принятия закон должен вступить в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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