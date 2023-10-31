Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму закон о развитии креативных индустрий

Законопроект также вводит основания для получения такими организациями господдержки, в их числе – регистрация и деятельность в РФ и включение в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра должно будет установить правительство. Как отмечали источники «Ведомостей», это значит, что еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов будет установлен барьер для включения в реестр компаний, которые не занимаются профильной деятельностью. В документе прописывается возможность адресной финансовой, имущественной, образовательной, информационной и другой поддержки.