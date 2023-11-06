СБУ предъявила обвинение в растрате $27 млн экс-замминистра обороны Украины

Пресс-служба СБУ не назвала имени бывшего замминистра, но уточнила, что он занимал свой пост в украинском ведомстве с 2021 по 2023 г. Бывший замминистра вместе с и. о. директора департамента госзакупок минобороны в 2022 г. приобрели у частной компании некачественную зимнюю военную форму.