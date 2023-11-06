СБУ предъявила обвинение в растрате $27 млн экс-замминистра обороны Украины
Бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов получил новое подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) по делу о растрате и присвоении бюджетных средств в размере почти 1 млрд гривен ($27,6 млн ), сообщает издание «Страна.ua».
Пресс-служба СБУ не назвала имени бывшего замминистра, но уточнила, что он занимал свой пост в украинском ведомстве с 2021 по 2023 г. Бывший замминистра вместе с и. о. директора департамента госзакупок минобороны в 2022 г. приобрели у частной компании некачественную зимнюю военную форму.
Следствие установило, что военные ВСУ не могут использовать форму, которая была закуплена. Обмундирование оказалось непригодным для «эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий», говорится в сообщении.
Уголовное дело против бывшего чиновника и его сообщника возбуждено по двум статьям: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Оба злоумышленника находятся под стражей, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, добавили в СБУ.