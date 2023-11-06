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СБУ предъявила обвинение в растрате $27 млн экс-замминистра обороны Украины

Ведомости

Бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов получил новое подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) по делу о растрате и присвоении бюджетных средств в размере почти 1 млрд гривен ($27,6 млн ), сообщает издание «Страна.ua».

Пресс-служба СБУ не назвала имени бывшего замминистра, но уточнила, что он занимал свой пост в украинском ведомстве с 2021 по 2023 г. Бывший замминистра вместе с и. о. директора департамента госзакупок минобороны в 2022 г. приобрели у частной компании некачественную зимнюю военную форму.

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Следствие установило, что военные ВСУ не могут использовать форму, которая была закуплена. Обмундирование оказалось непригодным для «эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий», говорится в сообщении.

Уголовное дело против бывшего чиновника и его сообщника возбуждено по двум статьям: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Оба злоумышленника находятся под стражей, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, добавили в СБУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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