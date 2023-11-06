Губернатор Ростовской области объяснил грохот над регионом
Российские военные днем 6 ноября отработали по целям в зоне проведения спецоперации, происшествий на территории Ростовской области нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, жители региона в этот день слышали грохот. В частности, громкие звуки были слышны в Азове, Чалтыре, а также в районе северных и западных окраин Ростова.
2 ноября Голубев сообщал о работе ПВО в регионе. До этого воздушные цели фиксировались в небе 29 октября, в результате были зафиксированы незначительные повреждения имущества в Первомайском районе Ростова.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.