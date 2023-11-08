СМИ узнали о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС 15 ноября
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15 ноября. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.
За прошедшие два года это будут первые очные переговоры лидеров США и Китая. По информации Kyodo, сейчас подготовка к встрече Байдена и Си Цзиньпина находится на последней стадии.
При этом Китай еще не подтвердил участие председателя в саммите АТЭС, хотя США уже передали приглашения всем участникам объединения, ранее сообщил старший представитель Госдепа по АТЭС Мэтт Мюррей. В Белом доме также говорили о достижении договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.
В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов. В рамках встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. России также было направлено приглашение на саммит. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие от России.