СМИ узнали о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС 15 ноября

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. России также было направлено приглашение на саммит. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие от России.