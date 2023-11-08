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Политика

Шойгу отметил перспективность отношений России и Китая

Ведомости

Несмотря на беспрецедентное противодействие Запада, отношения России и Китая уверенно проходят испытания на прочность и имеют хорошие перспективы развития. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга», – подчеркнул Шойгу.

Министр также объяснил, что такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Владимир Путин провел длительные переговоры с Си Цзиньпином

Обострение ситуации на Ближнем Востоке было в центре внимания

В 2023 г. главы государств провели две личные встречи в Москве и Пекине. В марте ходе переговоров лидеры обсудили вопросы российско-китайского экономического сотрудничества, включая развитие расчетов в юанях, проект «Сила Сибири – 2» и Северный морской путь. В центре внимания октябрьской встречи было обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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