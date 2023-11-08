Шойгу отметил перспективность отношений России и Китая

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга», – подчеркнул Шойгу.