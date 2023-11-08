Шойгу отметил перспективность отношений России и Китая
Несмотря на беспрецедентное противодействие Запада, отношения России и Китая уверенно проходят испытания на прочность и имеют хорошие перспективы развития. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.
«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга», – подчеркнул Шойгу.
Министр также объяснил, что такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В 2023 г. главы государств провели две личные встречи в Москве и Пекине. В марте ходе переговоров лидеры обсудили вопросы российско-китайского экономического сотрудничества, включая развитие расчетов в юанях, проект «Сила Сибири – 2» и Северный морской путь. В центре внимания октябрьской встречи было обострение ситуации на Ближнем Востоке.