Сергей Шойгу и американцы приняли участие в форуме в Пекине

Известно, что 22 страны в Пекине представлены на уровне министров обороны, а еще 14 – на уровне начальников генеральных штабов. На этот раз главная тема форума, который впервые был проведен в 2006 г., заявлена как «Общая безопасность, устойчивый мир». Участники проведут дискуссии по вопросам глобальной и региональной безопасности, искусственного интеллекта и стратегической стабильности. При этом форум может стать площадкой и для возобновления диалога представителей КНР и США после длительной паузы в нем с августа 2022 г., когда состоялся полет бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Сейчас американскую делегацию возглавляет Занти Каррас – глава отдела Китая в секретариате замглавы Пентагона. Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил мнение, что решение о визите Си на грядущий саммит АТЭС в Сан-Франциско во многом зависит от открытого общения высокопоставленных лиц до этого события.