Сергей Шойгу и американцы приняли участие в форуме в Пекине

Сергей Шойгу и американцы приняли участие в форуме в ПекинеОт возобновления контактов военных КНР и США зависит будущее отношений двух стран
На десятый форум по безопасности «Сяншань» в Пекин, который проходит 29–31 октября, прибыли делегации более чем из 90 стран. Его посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который на полях мероприятия провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР (главный военный орган страны, который полностью контролирует управление армией) Чжан Юся. Возглавляет ЦВС председатель КНР Си Цзиньпин. Пост министра обороны Китая остается вакантным с 24 октября, когда властями было объявлено об отставке генерала Ли Шанфу.
В своем выступлении Чжан пообещал углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Россией. В отношении США его риторика содержала противоречивые элементы. С одной стороны, он высказал желание развивать военные связи «на основе взаимного уважения и мирного сосуществования». С другой стороны, в адрес американцев прозвучала и завуалированная критика: китайский генерал-полковник говорил, что некоторые страны «продолжают создавать проблемы по всему миру», «намеренно создают турбулентность», а также «вмешиваются во внутренние дела других стран и провоцируют цветные революции». Кроме того, Чжан подтвердил, что тайваньский вопрос – один из ключевых для КНР. «Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти», – сказал он.
Шойгу, в свою очередь, заявил с трибуны, что Запад может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, поддерживая Украину в конфликте с Россией. «Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», – выразил мнение он. По словам Шойгу, Запад взял курс на нанесение России стратегического поражения в «гибридной войне», где «в качестве тарана цинично выбрана Украина».
Описывая политические расклады в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Шойгу выразил мнение, что там в качестве авангарда НАТО выступает американоцентричная блоковая сеть сдерживания. Среди этих блоков он выделил квартет QUAD (Индия, США, Австралия и Япония), AUKUS (Британия, США и Австралия) и азиатско-тихоокеанскую четверку (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея). Привлечение к их деятельности некоторых стран АСЕАН, по мнению Шойгу, наносит урон единству этой ассоциации. Россия при этом настроена на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами региона, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения и т. п.
Известно, что 22 страны в Пекине представлены на уровне министров обороны, а еще 14 – на уровне начальников генеральных штабов. На этот раз главная тема форума, который впервые был проведен в 2006 г., заявлена как «Общая безопасность, устойчивый мир». Участники проведут дискуссии по вопросам глобальной и региональной безопасности, искусственного интеллекта и стратегической стабильности. При этом форум может стать площадкой и для возобновления диалога представителей КНР и США после длительной паузы в нем с августа 2022 г., когда состоялся полет бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Сейчас американскую делегацию возглавляет Занти Каррас – глава отдела Китая в секретариате замглавы Пентагона. Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил мнение, что решение о визите Си на грядущий саммит АТЭС в Сан-Франциско во многом зависит от открытого общения высокопоставленных лиц до этого события.
Сяншаньский форум – один из крупнейших среди тех, что проходят в Китае, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, и в нынешних условиях он приобрел совсем иное значение, чем это было ранее. Это связано как с ситуацией вокруг Тайваня, так и с заметным усилением военной риторики властями Китая. Кроме того, если ранее на форуме обсуждались исключительно военные вопросы, то сейчас в кулуарах ведутся разговоры и о военно-техническом сотрудничестве, подчеркивает Маслов. При этом эксперт считает, что «Сяншань» приобретает больший антиамериканский характер, о чем свидетельствует риторика Чжана.
Присутствие России на мероприятии на министерском уровне – тоже весьма символическая история, так как ей было бы крайне невыгодным обострение ситуации в АТР, считает Маслов. При этом факт того, что американская военная делегация все-таки добралась до Китая впервые с 2019 г., свидетельствует о желании двух сторон возобновить военные переговоры, в том числе по ситуации вокруг Тайваня и спорных островов в Южно-Китайском море. Возобновление обмена информацией очень важно для предотвращения реальных столкновений КНР и США, говорит Маслов. Если сторонам удастся сбить напряжение вокруг Тайваня, то это сдвинет в целом весь пласт американо-китайских отношений, заключает он.