Россия выходит из соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия
Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия, следует из распоряжения российского правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия было подписано между правительствами России и Японии в Токио в 1993 г. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия.
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Тогда он отмечал, что у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, в частности в Австралию и Новую Зеландию.
Кроме того, между Россией и Японией не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
Российские власти заявляли, что не планируют обсуждать с Токио мирный договор, а в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос, связанный с возможностью заключения мирного соглашения с Японией, является для Москвы закрытым.