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Россия выходит из соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

Ведомости

Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия, следует из распоряжения российского правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия было подписано между правительствами России и Японии в Токио в 1993 г. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Тогда он отмечал, что у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, в частности в Австралию и Новую Зеландию.

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Кроме того, между Россией и Японией не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. 

Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 

Российские власти заявляли, что не планируют обсуждать с Токио мирный договор, а в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос, связанный с возможностью заключения мирного соглашения с Японией, является для Москвы закрытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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