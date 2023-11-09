Президент Португалии объявил о намерении распустить парламент

7 ноября Кошта подал в отставку из-за расследования предполагаемых нарушений, допущенных его администрацией при управлении проектами по добыче лития и водорода. Он объявил о своем решении после встречи с президентом. Кошта сказал, что его совесть чиста, но он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства, так как функции премьер-министра несовместимы с подозрениями в его честности и тем более с подозрениями в каких-либо преступных действиях.