Президент Португалии объявил о намерении распустить парламент
Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза заявил намерении распустить парламент и назначить выборы на 10 марта. Об этом сообщает газета Diário de Notícias.
Решение было принято после отставки премьер-министра Антониу Кошты. Президент также вспомнил «долгие и чрезвычайно трудные годы выхода из кризиса», когда Кошта возглавлял правительство. Президент республики поблагодарил его за «готовность выполнять свои обязанности», отметив также «уважение к презумпции невиновности», связанной с делом, которое привело к отставке главы правительства.
7 ноября Кошта подал в отставку из-за расследования предполагаемых нарушений, допущенных его администрацией при управлении проектами по добыче лития и водорода. Он объявил о своем решении после встречи с президентом. Кошта сказал, что его совесть чиста, но он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства, так как функции премьер-министра несовместимы с подозрениями в его честности и тем более с подозрениями в каких-либо преступных действиях.
Утром 7 ноября в официальной резиденции премьер-министра и некоторых правительственных министерствах прошли обыски в рамках расследования, связанного с проектами по разведке лития в Монталегре. Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то что компания не входит в группу, имеющую права на разведку.