Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом и Тульской областью
Российские силы ПВО сбили в ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа в небе над Крымом и еще один – над Тульской областью, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.
9 ноября российские военные отчитались о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом.
Тульскую область дроны пытались атаковать в конце октября, а также в середине сентября. В Узловском районе 17 сентября беспилотник упал на территории «Логистического центра № 1», обошлось без пострадавших.
Приграничные регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.