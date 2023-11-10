Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом и Тульской областью

9 ноября российские военные отчитались о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом.