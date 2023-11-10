Представитель России не попал в состав Международного суда ООН

Для избрания члены МС должны получить абсолютное большинство голосов как в Генеральной Ассамблее (97 голосов), так и в Совете Безопасности (восемь голосов). Если при первом голосовании в Ассамблее или Совете число кандидатов, получивших абсолютное большинство голосов, оказывается меньше пяти, проводится повторное голосование, которое продолжается на том же заседании до тех пор, пока пять кандидатов не получат требуемого большинства голосов. Бывали случаи, когда в одном и том же голосовании абсолютное большинство голосов получало большее число кандидатов, чем требуется. В этих случаях Ассамблея или Совет продолжают голосование до тех пор, пока только пять кандидатов не получат требуемого большинства голосов.