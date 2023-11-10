Представитель России не попал в состав Международного суда ООН
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности избрали пять судей для работы в Международном суде (МС) – главном судебном органе ООН. Россиянин Кирилл Геворгян не смог получить новый срок. Об этом сообщили на сайте организации.
В ходе параллельного и независимого тайного голосования место 70-летнего Геворгяна заняла австралийка Хилари Чарльзворт. Также были избраны четыре новых судьи: Богдан-Луциан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Мануэль Гомес Робледо Вердуско (Мексика) и Дире Тлади (ЮАР). Срок полномочий каждого из них составляет девять лет, начиная с 6 февраля 2024 г.
В ходе процедуры голосования Генеральная Ассамблея добилась окончательного результата – пять кандидатов получили поддержку абсолютного большинства в первом туре голосования. В отличие от этого, Совет Безопасности прошел через пять туров голосования.
Для избрания члены МС должны получить абсолютное большинство голосов как в Генеральной Ассамблее (97 голосов), так и в Совете Безопасности (восемь голосов). Если при первом голосовании в Ассамблее или Совете число кандидатов, получивших абсолютное большинство голосов, оказывается меньше пяти, проводится повторное голосование, которое продолжается на том же заседании до тех пор, пока пять кандидатов не получат требуемого большинства голосов. Бывали случаи, когда в одном и том же голосовании абсолютное большинство голосов получало большее число кандидатов, чем требуется. В этих случаях Ассамблея или Совет продолжают голосование до тех пор, пока только пять кандидатов не получат требуемого большинства голосов.
В состав МС входят 15 судей, срок полномочий которых составляет девять лет. Каждые три года пять мест выставляются на выборы. Запрета на избрание несколько раз подряд нет. Судьи выбираются на основе их квалификации, а не гражданства, при этом не может быть двух судей из одной страны.
Созданный в 1945 г. в Гааге (Нидерланды), МС, неофициально называемый «Мировым судом», разрешает правовые споры между государствами и дает консультативные заключения по правовым вопросам, переданным ему другими уполномоченными органами ООН. Выборы первых членов Всемирного суда состоялись 6 февраля 1946 г. на первой сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Российский дипломат Геворгян был избран членом МС в Гааге на 2015-2023 гг. С 2021 г. был вице-президентом МС. С 2009 по 2015 гг. – директор правового департамента МИД России, одновременно в 2012-2015 гг. – член комиссии международного права ООН.