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СМИ: Байден проведет «жесткий разговор» с главой КНР о России и Иране

Ведомости

Президент США Джо Байден намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином, которые затронут, в частности, связи Китая с Ираном и его поддержку России в конфликте на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Лидеры двух стран встретятся 15 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Байден, как отмечает издание, в ходе переговоров будет призывать лидера КНР использовать свое влияние на Тегеран, чтобы на фоне войны Израиля и группировки «Хамас» не дать Ирану разжечь еще более серьезный конфликт в регионе. Вашингтон обеспокоен угрозой открытия «второго фронта» группировкой «Хезболла», которую поддерживает исламская республика. По мнению США, «крайне важно, чтобы Иран не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке», заявил высокопоставленный представитель администрации. Чиновник добавил, что любые «провокационные действия» Ирана вызовут оперативную реакцию США.

Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭC

Главы двух стран также обсудят тему прав человека, сотрудничество в области климата, а также рост напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов. В рамках прошлой встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, но соперничество не должно перерасти в конфликт.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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