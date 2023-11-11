СМИ: Байден проведет «жесткий разговор» с главой КНР о России и Иране

Байден, как отмечает издание, в ходе переговоров будет призывать лидера КНР использовать свое влияние на Тегеран, чтобы на фоне войны Израиля и группировки «Хамас» не дать Ирану разжечь еще более серьезный конфликт в регионе. Вашингтон обеспокоен угрозой открытия «второго фронта» группировкой «Хезболла», которую поддерживает исламская республика. По мнению США, «крайне важно, чтобы Иран не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке», заявил высокопоставленный представитель администрации. Чиновник добавил, что любые «провокационные действия» Ирана вызовут оперативную реакцию США.