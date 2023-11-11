СМИ: Байден проведет «жесткий разговор» с главой КНР о России и Иране
Президент США Джо Байден намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином, которые затронут, в частности, связи Китая с Ираном и его поддержку России в конфликте на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Лидеры двух стран встретятся 15 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
Байден, как отмечает издание, в ходе переговоров будет призывать лидера КНР использовать свое влияние на Тегеран, чтобы на фоне войны Израиля и группировки «Хамас» не дать Ирану разжечь еще более серьезный конфликт в регионе. Вашингтон обеспокоен угрозой открытия «второго фронта» группировкой «Хезболла», которую поддерживает исламская республика. По мнению США, «крайне важно, чтобы Иран не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке», заявил высокопоставленный представитель администрации. Чиновник добавил, что любые «провокационные действия» Ирана вызовут оперативную реакцию США.
Главы двух стран также обсудят тему прав человека, сотрудничество в области климата, а также рост напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов. В рамках прошлой встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, но соперничество не должно перерасти в конфликт.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.