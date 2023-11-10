Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭC
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
«Президент Джо Байден действительно встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в районе Сан-Франциско <...> 15 ноября», – сказал представитель (цитата по ТАСС).
Список вопросов, которые, как ожидается, возникнут в ходе переговоров, длинный, пишет CNN. В него входят восстановление связей между военными, обсуждение конфликтов в Израиле и на Украине, сотрудничество по климату и борьбе с незаконным оборотом наркотиков и пр. Кроме того, лидеры двух стран обсудят военную эскалацию в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.
8 ноября о планируемых переговорах американского и китайского лидеров сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника. В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов.
В рамках прошлой встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.