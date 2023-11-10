Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭC

Список вопросов, которые, как ожидается, возникнут в ходе переговоров, длинный, пишет CNN. В него входят восстановление связей между военными, обсуждение конфликтов в Израиле и на Украине, сотрудничество по климату и борьбе с незаконным оборотом наркотиков и пр. Кроме того, лидеры двух стран обсудят военную эскалацию в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.