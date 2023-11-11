Поставляемое ВСУ топливо будут окрашивать для борьбы с его перепродажей

В сентябре в отставку подал министр обороны Украины Алексей Резников. Президент Владимир Зеленский заявил, что Резников должен покинуть свой пост, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом». Газета The New York Times со ссылкой на источники в офисе украинского президента писала, что отставка Резникова с поста министра могла быть связана с коррупцией при заключении оборонных контрактов – ВСУ не получили в срок военных материалов на сумму почти $1 млрд.