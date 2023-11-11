Поставляемое ВСУ топливо будут окрашивать для борьбы с его перепродажей
Минобороны Украины обяжет поставщиков топлива для ВСУ добавлять в него краситель, чтобы бороться с его незаконной перепродажей, сообщается на сайте ведомства.
«Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», – говорится в сообщении.
Поставляемый ВСУ бензин будут окрашивать в зеленый цвет, а дизель – в красный. Топливо с добавленным красителем не получится разбавить, чтобы цвет полностью исчез, подчеркнули украинские военные. Поставки окрашенного топлива начнутся, как ожидается, уже на следующей неделе. Цена при этом на топливо не изменится.
Ранее западные СМИ писали, что США озабочены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают, опасаясь, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за нее. Белый дом, отмечала газета Politico, хочет надавить на Киев в целях усиления борьбы с коррупцией «не в последнюю очередь» из-за того, что речь идет и о поступающих из США долларах.
В сентябре в отставку подал министр обороны Украины Алексей Резников. Президент Владимир Зеленский заявил, что Резников должен покинуть свой пост, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом». Газета The New York Times со ссылкой на источники в офисе украинского президента писала, что отставка Резникова с поста министра могла быть связана с коррупцией при заключении оборонных контрактов – ВСУ не получили в срок военных материалов на сумму почти $1 млрд.