Премьер Японии заявил о «серьезной угрозе» из-за России и Китая

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху, когда Китай и Россия совершают совместные полеты на бомбардировщиках. Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность», – сказал Кисида.