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Премьер Японии заявил о «серьезной угрозе» из-за России и Китая

Ведомости

Безопасность Японии находиться под «серьезной угрозой» из-за совместных маневров России и Китая, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает NHK.

Такое заявление он сделал во время визита на авиабазу Ирума сил самообороны Японии в префектуре Сайтама, охарактеризовав ситуацию как самую сложную в послевоенный период, пообещав принять ответные меры, нацеленные на укрепление обороноспособности.

Россия выходит из соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху, когда Китай и Россия совершают совместные полеты на бомбардировщиках. Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность», – сказал Кисида.

Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио, присоединившегося к антироссийским санкциям Запада.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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