Премьер Японии заявил о «серьезной угрозе» из-за России и Китая
Безопасность Японии находиться под «серьезной угрозой» из-за совместных маневров России и Китая, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает NHK.
Такое заявление он сделал во время визита на авиабазу Ирума сил самообороны Японии в префектуре Сайтама, охарактеризовав ситуацию как самую сложную в послевоенный период, пообещав принять ответные меры, нацеленные на укрепление обороноспособности.
«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху, когда Китай и Россия совершают совместные полеты на бомбардировщиках. Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность», – сказал Кисида.
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио, присоединившегося к антироссийским санкциям Запада.