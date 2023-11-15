КНДР провела испытания «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты
КНДР провела испытание твердотопливного двигателя для новой баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает ЦТАК.
Агентство называет двигатель «сверхмощным» и отмечает, что его испытание «имеет важное стратегическое значение». Уточняется, что первое наземное испытание двигателя первой ступени состоялось 11 ноября, первое испытание двигателя второй ступени – 14 ноября.
Результат испытаний был «очень удовлетворительным». ЦТАК пишет, что проведенные испытания «создали прочную гарантию» для ускорения разработки новой баллистической ракеты средней дальности. В главном ракетном управлении КНДР пояснили, что это необходимо для наращивания стратегической наступательной силы вооруженных сил Северной Кореи на фоне «нестабильной обстановки безопасности».
В Японии заявили, что КНДР разрабатывает твердотопливные двигатели нового поколения, чтобы повысить потенциал нанесения неожиданных атак. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно предположил, что Северная Корея продолжит «провокации, включая запуски различных ракет и ядерные испытания».
В конце сентября КНДР закрепила в Конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией «права страны на выживание и развитие». Это необходимо, чтобы «подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете», добавило агентство.