КНДР провела испытания «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты

В конце сентября КНДР закрепила в Конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией «права страны на выживание и развитие». Это необходимо, чтобы «подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете», добавило агентство.