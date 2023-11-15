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Политика

КНДР провела испытания «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты

Ведомости

КНДР провела испытание твердотопливного двигателя для новой баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает ЦТАК.

Агентство называет двигатель «сверхмощным» и отмечает, что его испытание «имеет важное стратегическое значение». Уточняется, что первое наземное испытание двигателя первой ступени состоялось 11 ноября, первое испытание двигателя второй ступени – 14 ноября.

Результат испытаний был «очень удовлетворительным». ЦТАК пишет, что проведенные испытания «создали прочную гарантию» для ускорения разработки новой баллистической ракеты средней дальности. В главном ракетном управлении КНДР пояснили, что это необходимо для наращивания стратегической наступательной силы вооруженных сил Северной Кореи на фоне «нестабильной обстановки безопасности».

КНДР закрепила в Конституции политику наращивания ядерных сил

В Японии заявили, что КНДР разрабатывает твердотопливные двигатели нового поколения, чтобы повысить потенциал нанесения неожиданных атак. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно предположил, что Северная Корея продолжит «провокации, включая запуски различных ракет и ядерные испытания».

В конце сентября КНДР закрепила в Конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией «права страны на выживание и развитие». Это необходимо, чтобы «подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете», добавило агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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