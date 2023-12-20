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Политика

Россия доставила еще 18 тонн гумпомощи для жителей Газы

Ведомости

Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл в Египет с очередной партией гуманитарной помощи объемом 18 т для жителей сектора Газа, сообщил Telegram-канал ведомства.

«В Египте российские спасатели передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного полумесяца. Помощь будет перенаправлена в Газу», – говорится в сообщении.

За полтора месяца из зоны палестино-израильского конфликта силами МЧС было эвакуировано 1124 человека с гражданством РФ и их близких, в том числе 518 детей. Помимо этого ведомство доставило уже почти 380 т гуманитарных грузов в сектор Газа.

Ранее сегодня гуманитарную ситуацию в анклаве обсудили министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри. Российский министр выразил египетской стороне признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории Газы. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и начала переговоров между Израилем и «Хамасом».

Ранее по теме: МИД: эвакуация оставшихся в Газе россиян продолжится в индивидуальном порядке

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». С начала ударов израильской армии по сектору Газа погибли уже более 19 700 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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