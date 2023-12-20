Россия доставила еще 18 тонн гумпомощи для жителей Газы
Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл в Египет с очередной партией гуманитарной помощи объемом 18 т для жителей сектора Газа, сообщил Telegram-канал ведомства.
«В Египте российские спасатели передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного полумесяца. Помощь будет перенаправлена в Газу», – говорится в сообщении.
За полтора месяца из зоны палестино-израильского конфликта силами МЧС было эвакуировано 1124 человека с гражданством РФ и их близких, в том числе 518 детей. Помимо этого ведомство доставило уже почти 380 т гуманитарных грузов в сектор Газа.
Ранее сегодня гуманитарную ситуацию в анклаве обсудили министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри. Российский министр выразил египетской стороне признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории Газы. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и начала переговоров между Израилем и «Хамасом».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». С начала ударов израильской армии по сектору Газа погибли уже более 19 700 человек.