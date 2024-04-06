Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству объявить о приостановке отношений с Эквадором на фоне инцидента в мексиканском посольстве. Полиция Эквадора задержала в здании дипмиссии бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, сообщил он в X.
«Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований», – написал Обрадор.
Президент Мексики назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики и заявил, что поручил канцлеру выступить с заявлением «по поводу этого авторитарного акта, действовать законно и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора».
Глава мексиканского МИДа вскоре после публикации президента объявила о немедленном прекращении дипломатических отношений с южноамериканской страной, отмечает Reuters. Барсена сообщила, что несколько дипломатов во время штурма получили ранения.
Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии, пишет AP.
Власти Эквадора ранее запросили у Мексики разрешение войти в посольство и арестовать Гласа, который в 2017 г. был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.