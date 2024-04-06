Никарагуа заявила о разрыве дипотношений с Эквадором в знак поддержки Мексики

Власти Эквадора ранее запросили у Мексики разрешение войти в посольство и арестовать Гласа, который в 2017 г. был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.