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Никарагуа заявила о разрыве дипотношений с Эквадором в знак поддержки Мексики

Ведомости

Правительство Никарагуа заявило о разрыве дипломатических отношений с Эквадором после инцидента в мексиканском посольстве. Об этом сообщается в пресс-релизе властей, опубликованном на портале 19digital. 

Отмечается, что власти Никарагуа осуждают «политическое варварство» правительства Эквадора и полностью поддерживают Мексику, «требующую соблюдения международного права».

«<...> мы этим заявлением официально оформили разрыв всех дипломатических отношений», – говорится в пресс-релизе правительства Никарагуа. 

Ранее полиция Эквадора арестовала в мексиканском посольстве бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству объявить о приостановке отношений с Эквадором. По словам Обрадора, полиция насильно вошла в здание дипмиссии и задержала Гласа. Он «был беженцем и просил убежища из-за преследований», пояснил мексиканский президент. Обрадор назвал произошедший штурм посольства вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Глава мексиканского МИДа Алисия Барсена вскоре после публикации президента объявила о немедленном прекращении дипломатических отношений с южноамериканской страной, отмечает Reuters. Барсена сообщила, что несколько дипломатов во время штурма получили ранения.

Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии.

Власти Эквадора ранее запросили у Мексики разрешение войти в посольство и арестовать Гласа, который в 2017 г. был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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