Никарагуа заявила о разрыве дипотношений с Эквадором в знак поддержки Мексики
Правительство Никарагуа заявило о разрыве дипломатических отношений с Эквадором после инцидента в мексиканском посольстве. Об этом сообщается в пресс-релизе властей, опубликованном на портале 19digital.
Отмечается, что власти Никарагуа осуждают «политическое варварство» правительства Эквадора и полностью поддерживают Мексику, «требующую соблюдения международного права».
«<...> мы этим заявлением официально оформили разрыв всех дипломатических отношений», – говорится в пресс-релизе правительства Никарагуа.
Ранее полиция Эквадора арестовала в мексиканском посольстве бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству объявить о приостановке отношений с Эквадором. По словам Обрадора, полиция насильно вошла в здание дипмиссии и задержала Гласа. Он «был беженцем и просил убежища из-за преследований», пояснил мексиканский президент. Обрадор назвал произошедший штурм посольства вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.
Глава мексиканского МИДа Алисия Барсена вскоре после публикации президента объявила о немедленном прекращении дипломатических отношений с южноамериканской страной, отмечает Reuters. Барсена сообщила, что несколько дипломатов во время штурма получили ранения.
Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии.
Власти Эквадора ранее запросили у Мексики разрешение войти в посольство и арестовать Гласа, который в 2017 г. был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.