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Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа

Ведомости

Военным прокурором недавно воссозданного Московского военного округа стал генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Андрея Попова назначили на пятилетний срок. Он был освобожден от должности военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) – Попов занимал этот пост с 17 февраля 2022 г. 

Попов родился в 1970 г. в станице Ленинградская Краснодарского края. С 2013 по 2015 г. был первым заместителем военного прокурора Северного флота, а с 2015 по 2020 г. - руководителем военной прокуратуры объединения. В 2020 г. указом президента назначен на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.

В конце февраля Путин указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В Московский военный округ будут входить Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

К Ленинградскому округу относятся республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Тогда же президент включил в Южный военный округ четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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