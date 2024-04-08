Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа

Попов родился в 1970 г. в станице Ленинградская Краснодарского края. С 2013 по 2015 г. был первым заместителем военного прокурора Северного флота, а с 2015 по 2020 г. - руководителем военной прокуратуры объединения. В 2020 г. указом президента назначен на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.