Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа
Военным прокурором недавно воссозданного Московского военного округа стал генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Андрея Попова назначили на пятилетний срок. Он был освобожден от должности военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) – Попов занимал этот пост с 17 февраля 2022 г.
Попов родился в 1970 г. в станице Ленинградская Краснодарского края. С 2013 по 2015 г. был первым заместителем военного прокурора Северного флота, а с 2015 по 2020 г. - руководителем военной прокуратуры объединения. В 2020 г. указом президента назначен на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.
В конце февраля Путин указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В Московский военный округ будут входить Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.
К Ленинградскому округу относятся республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.
Тогда же президент включил в Южный военный округ четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.