Германия намерена заказать военную технику на 7 млрд евро

Новые оборонные расходы при этом должна одобрить также нижняя палата немецкого парламента, а сами планы по модернизации армии, продолжает Bloomberg, обусловлены российской спецоперацией на Украине. Сразу после ее начала канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о специальном фонде на 100 млрд евро для наращивания затрат на военные нужды поверх оборонного бюджета страны объемом около 52 млрд евро.