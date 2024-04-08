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Германия намерена заказать военную технику на 7 млрд евро

Ведомости

Правящая коалиция в Германии намерена разместить оборонные заказы в текущем квартале на 7 млрд евро (около $7,6 млрд) в рамках модернизации вооруженных сил страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о двух новых фрегатах и сотнях бронированных транспортеров (БТР). Так, правительство ФРГ планирует воспользоваться опционом на покупку двух новых фрегатов F126 примерно на 3 млрд евро, что позволит увеличить их общее количество до шести.

Кроме того, власти Германии разместят заказ на 900 БТР Fuchs производства корпорации Rheinmetall Landsysteme стоимостью 4 млрд евро, поставки данных машин начнутся в 2025 г.

Основным подрядчиком при производстве фрегатов станет нидерландская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding, которая будет работать в партнерстве с французской Thales и немецкой Blohm+Voss, указывает агентство.

Новые оборонные расходы при этом должна одобрить также нижняя палата немецкого парламента, а сами планы по модернизации армии, продолжает Bloomberg, обусловлены российской спецоперацией на Украине. Сразу после ее начала канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о специальном фонде на 100 млрд евро для наращивания затрат на военные нужды поверх оборонного бюджета страны объемом около 52 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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