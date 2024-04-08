Германия намерена заказать военную технику на 7 млрд евро
Правящая коалиция в Германии намерена разместить оборонные заказы в текущем квартале на 7 млрд евро (около $7,6 млрд) в рамках модернизации вооруженных сил страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, речь идет о двух новых фрегатах и сотнях бронированных транспортеров (БТР). Так, правительство ФРГ планирует воспользоваться опционом на покупку двух новых фрегатов F126 примерно на 3 млрд евро, что позволит увеличить их общее количество до шести.
Кроме того, власти Германии разместят заказ на 900 БТР Fuchs производства корпорации Rheinmetall Landsysteme стоимостью 4 млрд евро, поставки данных машин начнутся в 2025 г.
Основным подрядчиком при производстве фрегатов станет нидерландская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding, которая будет работать в партнерстве с французской Thales и немецкой Blohm+Voss, указывает агентство.
Новые оборонные расходы при этом должна одобрить также нижняя палата немецкого парламента, а сами планы по модернизации армии, продолжает Bloomberg, обусловлены российской спецоперацией на Украине. Сразу после ее начала канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о специальном фонде на 100 млрд евро для наращивания затрат на военные нужды поверх оборонного бюджета страны объемом около 52 млрд евро.