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Кучма: русские и украинцы больше не братские народы

Ведомости

Русские и украинцы больше не являются братскими народами, заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию Kyodo.

«Когда врагом становится брат – это хуже, чем предательство. С таким братом не надо и врага. И простить это невероятно трудно. У Украины больше нет брата», – рассказал он.

Кучма отметил, что если бы он был президентом в 2014 г., то он бы «вкладывал все усилия» в разработку и производство новейших систем вооружения.

Кроме того, он заявил, что «делал бы все», чтобы Украина стала членом НАТО. «Ведь именно во время моего президентства, в 2002 г., мы впервые поставили такую стратегическую цель для Украины», – пояснил экс-президент страны.

Леонид Кучма занимал пост президента Украины два срока подряд – с 1994 по 2005 г. Он также был председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в 2015–2018 гг. и в 2019–2020 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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