Кучма: русские и украинцы больше не братские народы
Русские и украинцы больше не являются братскими народами, заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию Kyodo.
«Когда врагом становится брат – это хуже, чем предательство. С таким братом не надо и врага. И простить это невероятно трудно. У Украины больше нет брата», – рассказал он.
Кучма отметил, что если бы он был президентом в 2014 г., то он бы «вкладывал все усилия» в разработку и производство новейших систем вооружения.
Кроме того, он заявил, что «делал бы все», чтобы Украина стала членом НАТО. «Ведь именно во время моего президентства, в 2002 г., мы впервые поставили такую стратегическую цель для Украины», – пояснил экс-президент страны.
Леонид Кучма занимал пост президента Украины два срока подряд – с 1994 по 2005 г. Он также был председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в 2015–2018 гг. и в 2019–2020 гг.