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Хинштейн: гендиректор судебного департамента при ВС РФ Гусев подал в отставку

Ведомости

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ Александр Гусев написал заявление об отставке, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Гендиректор судебного департамента назначается на должность и освобождается от должности председателем Верховного суда РФ с согласия Совета судей.

«Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его [заявление] уже на этой неделе», – указано в сообщении Хинштейна.

Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы. Гусев возглавляет его с 2000 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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