Хинштейн: гендиректор судебного департамента при ВС РФ Гусев подал в отставку
Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ Александр Гусев написал заявление об отставке, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Гендиректор судебного департамента назначается на должность и освобождается от должности председателем Верховного суда РФ с согласия Совета судей.
«Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его [заявление] уже на этой неделе», – указано в сообщении Хинштейна.
Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы. Гусев возглавляет его с 2000 г.