В Израиле отменены занятия во всех образовательных учреждениях

Атака «Хезболлы» могла стать ответом на израильский удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.