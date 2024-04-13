В Израиле отменены занятия во всех образовательных учреждениях
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.
Уточняется, что решение было принято после оценки ситуации. В ЦАХАЛ призвали соблюдать опубликованные инструкции и следить за их обновлениями на национальном портале по чрезвычайным ситуациям.
12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что было выявлено около 40 запусков с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности.
Атака «Хезболлы» могла стать ответом на израильский удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.