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В Израиле отменены занятия во всех образовательных учреждениях

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

Уточняется, что решение было принято после оценки ситуации. В ЦАХАЛ призвали соблюдать опубликованные инструкции и следить за их обновлениями на национальном портале по чрезвычайным ситуациям.

12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что было выявлено около 40 запусков с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. 

Атака «Хезболлы» могла стать ответом на израильский удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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