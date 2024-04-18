Казахстан намерен подписать соглашение с РФ о пунктах пропуска через госграницу

Согласно тексту проекта документа, он вступит в силу спустя 30 дней с даты подписания. Соглашение будет действовать последующие пятилетние периоды и автоматически продлеваться на пять лет, если одна из сторон письменно не уведомит другую о своем намерении прекратить действие договора за шесть месяцев до истечения его срока действия.