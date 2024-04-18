Казахстан намерен подписать соглашение с РФ о пунктах пропуска через госграницу
Правительство Казахстана намерено заключить с правительством РФ соглашение о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу. Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА».
Отмечено, что проект соглашения проходит публичное обсуждение, которое продлится до 3 мая 2024 г.
Соглашение заключается в целях «создания благоприятных условий для развития сообщения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией». Отмечается, что документ был разработан из-за необходимости совершенствования порядка пропуска через казахстанско-российскую государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также для выявления и пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.
Согласно тексту проекта документа, он вступит в силу спустя 30 дней с даты подписания. Соглашение будет действовать последующие пятилетние периоды и автоматически продлеваться на пять лет, если одна из сторон письменно не уведомит другую о своем намерении прекратить действие договора за шесть месяцев до истечения его срока действия.
С момента, когда документ вступит в силу, соглашение о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу от 23 декабря 1998 г. прекратит свое действие.
17 апреля министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики. ТЭЦ будут построены в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями выступят российская энергетическая компания «Интер РАО – Экспорт» и казахстанская АО «Самрук-Энерго».