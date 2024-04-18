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Казахстан намерен подписать соглашение с РФ о пунктах пропуска через госграницу

Ведомости

Правительство Казахстана намерено заключить с правительством РФ соглашение о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу. Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА».

Отмечено, что проект соглашения проходит публичное обсуждение, которое продлится до 3 мая 2024 г.

Соглашение заключается в целях «создания благоприятных условий для развития сообщения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией». Отмечается, что документ был разработан из-за необходимости совершенствования порядка пропуска через казахстанско-российскую государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также для выявления и пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.

Согласно тексту проекта документа, он вступит в силу спустя 30 дней с даты подписания. Соглашение будет действовать последующие пятилетние периоды и автоматически продлеваться на пять лет, если одна из сторон письменно не уведомит другую о своем намерении прекратить действие договора за шесть месяцев до истечения его срока действия.

С момента, когда документ вступит в силу, соглашение о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу от 23 декабря 1998 г. прекратит свое действие.

17 апреля министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики. ТЭЦ будут построены в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями выступят российская энергетическая компания «Интер РАО – Экспорт» и казахстанская АО «Самрук-Энерго».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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