Израиль предупредил США об атаке беспилотников на Иран в последнюю минуту
Соединенные Штаты получили от Израиля информацию о направлении беспилотников в Иран «в последнюю минуту». Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет агентство The Associated Press.
Таяни, который возглавлял встречу министров промышленно развитых стран, сказал, что Соединенные Штаты предоставили информацию на утреннем заседании в пятницу.
«Но США не сообщали о нападении, это была просто информация», – подчеркнул Таяни.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать это утверждение, но подчеркнул, что США не причастны ни к какой атаке и намерены добиваться «деэскалации» в регионе.
В ответ на просьбу описать нынешние американо-израильские отношения Блинкен отметил, что Израиль сам принимает решения.
«Мы готовы помогать Израилю защищать себя и при необходимости участвовать в его защите, как вы видели всего несколько дней назад», – сказал Блинкен, имея в виду действия США и союзников по оказанию помощи Израилю в отражении атаки иранских беспилотников и ракет.
Таяни сказал, что в пятницу все партнеры по G7 обменялись информацией о том, что им известно о событиях в Иране. Он сообщил, что разговаривал по телефону с итальянскими посольствами в Тель-Авиве и Тегеране и убедился, что все итальянцы, проживающие в Исфахане, находятся в безопасности.
В коммюнике по итогам трехдневной встречи министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США призвали стороны «предотвратить дальнейшую эскалацию».
19 апреля западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников. Fars писало, что звуки взрывов были слышны в городе Кахджаваристан, недалеко от которого расположены аэропорт Исфахана и 8-я база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе.