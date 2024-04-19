Израиль предупредил США об атаке беспилотников на Иран в последнюю минуту

Таяни сказал, что в пятницу все партнеры по G7 обменялись информацией о том, что им известно о событиях в Иране. Он сообщил, что разговаривал по телефону с итальянскими посольствами в Тель-Авиве и Тегеране и убедился, что все итальянцы, проживающие в Исфахане, находятся в безопасности.