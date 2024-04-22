Путин указал на роль модернизации БАМа и Транссиба в укреплении суверенитета РФ

Путин также поддержал создание бамовского содружества, которое объединяет всех, кто работал над проектом. Президент напомнил, что строителям БАМа зачастую приходилось жить в суровых условиях, однако в настоящее время такого уже быть не должно. Он отметил, что для поддержки бамовцев принимаются меры на государственном уровне, в частности, планируется построить новое, современное жилье, создать достойные условия для тех, кто живет и работает на БАМе.