Путин указал на роль модернизации БАМа и Транссиба в укреплении суверенитета РФ

Путин указал на роль модернизации БАМа и Транссиба в укреплении суверенитета РФОб этом глава государства заявил в ходе мероприятия с участием Алиева
Ускоренная модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба наряду с развитием Восточного полигона железных дорог имеет огромное значение для укрепления экономического и политического суверенитета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа, в которой также принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета. Неслучайно, идеи развития путей сообщения к восточным рубежам России продвигались выдающимися политиками, общественными деятелями еще на рубеже XIX и XX веков», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Глава российского государства добавил, что реализация этих проектов позволит в том числе предоставить партнерам России выход на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Путин также поддержал создание бамовского содружества, которое объединяет всех, кто работал над проектом. Президент напомнил, что строителям БАМа зачастую приходилось жить в суровых условиях, однако в настоящее время такого уже быть не должно. Он отметил, что для поддержки бамовцев принимаются меры на государственном уровне, в частности, планируется построить новое, современное жилье, создать достойные условия для тех, кто живет и работает на БАМе.
22 апреля Путин и Алиев провели встречу в Москве. В рамках переговоров лидеры двух государств обсудили обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения и 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву по приглашению российского лидера 22 апреля.