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Путин указал на роль модернизации БАМа и Транссиба в укреплении суверенитета РФ

Об этом глава государства заявил в ходе мероприятия с участием Алиева
Ведомости

Ускоренная модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба наряду с развитием Восточного полигона железных дорог имеет огромное значение для укрепления экономического и политического суверенитета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа, в которой также принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета. Неслучайно, идеи развития путей сообщения к восточным рубежам России продвигались выдающимися политиками, общественными деятелями еще на рубеже XIX и XX веков», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава российского государства добавил, что реализация этих проектов позволит в том числе предоставить партнерам России выход на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Путин также поддержал создание бамовского содружества, которое объединяет всех, кто работал над проектом. Президент напомнил, что строителям БАМа зачастую приходилось жить в суровых условиях, однако в настоящее время такого уже быть не должно. Он отметил, что для поддержки бамовцев принимаются меры на государственном уровне, в частности, планируется построить новое, современное жилье, создать достойные условия для тех, кто живет и работает на БАМе.

22 апреля Путин и Алиев провели встречу в Москве. В рамках переговоров лидеры двух государств обсудили обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения и 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву по приглашению российского лидера 22 апреля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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