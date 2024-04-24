Венгрия поддерживает план Китая по урегулированию конфликта на Украине

24 февраля 2023 г. Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов. Среди них – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и обмен военнопленными, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.