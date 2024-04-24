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Венгрия поддерживает план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Венгрия поддерживает план Китая по урегулированию конфликта на Украине, который был выдвинут в феврале 2023 г. Об этом пишет новостной портал Index со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Мир сталкивается с серьезными проблемами безопасности, конфликт на Украине бушует уже более двух лет, поэтому важно как можно скорее усилить голоса тех, кто стоит на стороне мира», – заявил министр.

Ранее мирный план Китая поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

24 февраля 2023 г. Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов. Среди них – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и обмен военнопленными, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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