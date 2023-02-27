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В Венгрии поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Венгрия считает важным мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает его, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1.

«Нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», – заявил он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов. Среди них – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и обмен военнопленными; снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.

Ранее сегодня, комментируя план Китая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимания. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – подчеркнул Песков. При этом он отметил, что детали плана должны быть тщательно проанализированы. Представитель Кремля также заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло».

Ранее по теме: Подход Китая к украинскому кризису понравился Москве, но не Западу
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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