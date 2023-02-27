В Венгрии поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Ранее сегодня, комментируя план Китая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимания. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – подчеркнул Песков. При этом он отметил, что детали плана должны быть тщательно проанализированы. Представитель Кремля также заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло».