Посол России оценил решение США выделить новый пакет военной помощи Украине

«Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как «таран» против России. <...> По сути, администрация нарушила свою обязанность по Уставу ООН – нести наравне с другими постоянными членами Совета Безопасности особую ответственность за международный мир и безопасность», – сказал он.