Посол России оценил решение США выделить новый пакет военной помощи Украине
США сделали выбор в пользу войны и принесли в жертву жизни простых людей. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во время интервью аккредитованным в Вашингтоне российским СМИ.
«Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как «таран» против России. <...> По сути, администрация нарушила свою обязанность по Уставу ООН – нести наравне с другими постоянными членами Совета Безопасности особую ответственность за международный мир и безопасность», – сказал он.
Антонов также назвал законодательные положения, которые подразумевают конфискацию замороженных активов, «псевдоюридическими аргументами». Он подчеркнул, что принятые законы говорят о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов» и наносят «тяжелейший удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений в будущем».
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.