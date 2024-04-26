ФТС: финские и прибалтийские таможенники саботируют работу на границе с РФ
Латвия, Литва, Эстония, Финляндия саботируют прохождение грузов и создают очереди на границе с РФ. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«Они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди», – сказал Давыдов.
По его словам, на пункте пропуска «Бурачки-Терехово» на российско-латвийской границе около 2000 машин стоят в очереди, чтобы попасть в РФ. В сутки, по информации Давыдова, пропускают чуть больше 100 автомобилей, используя методы «итальянской забастовки». Таким образом время ожидания может составлять 20 дней.
С похожими проблемами сталкиваются водители на белорусской границе. По сообщению пограничного комитета Белоруссии, по состоянию на 26 апреля въезда в Литву на пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 1270 единиц грузового транспорта. С начала недели Литва пропустила на свою территорию всего 24% фур от нормы. Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска стоят 725 грузовиков. С понедельника в Латвию въехало только 34% авто. Контрольные службы польского пункта пропуска ежесуточно принимают в среднем 56% транспорта.