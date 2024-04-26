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ФТС: финские и прибалтийские таможенники саботируют работу на границе с РФ

Ведомости

Латвия, Литва, Эстония, Финляндия саботируют прохождение грузов и создают очереди на границе с РФ. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«Они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди», – сказал Давыдов.

По его словам, на пункте пропуска «Бурачки-Терехово» на российско-латвийской границе около 2000 машин стоят в очереди, чтобы попасть в РФ. В сутки, по информации Давыдова, пропускают чуть больше 100 автомобилей, используя методы «итальянской забастовки». Таким образом время ожидания может составлять 20 дней.

С похожими проблемами сталкиваются водители на белорусской границе. По сообщению пограничного комитета Белоруссии, по состоянию на 26 апреля въезда в Литву на пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 1270 единиц грузового транспорта. С начала недели Литва пропустила на свою территорию всего 24% фур от нормы. Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска стоят 725 грузовиков. С понедельника в Латвию въехало только 34% авто. Контрольные службы польского пункта пропуска ежесуточно принимают в среднем 56% транспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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