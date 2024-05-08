Медведев встретился с президентом Лаоса Сисулитом

«Я сердечно вас приветствую. Начну со слов благодарности за то, что вы приехали в предпраздничное время в нашу страну для того, чтобы разделить с нами и праздник Победы, посмотреть на парад, естественно, провести переговоры. У вас будут переговоры с президентом [Владимиром] Путиным», – заявил Медведев в ходе встречи.