Медведев встретился с президентом Лаоса Сисулитом
Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, пишет ТАСС.
«Я сердечно вас приветствую. Начну со слов благодарности за то, что вы приехали в предпраздничное время в нашу страну для того, чтобы разделить с нами и праздник Победы, посмотреть на парад, естественно, провести переговоры. У вас будут переговоры с президентом [Владимиром] Путиным», – заявил Медведев в ходе встречи.
Сисулит, в свою очередь, поблагодарил Медведева за прием. «Сегодня мы встречались даже со снегом. Но это теплый снег для нас», – сказал он.
Ранее «Ведомости» писали, что в параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
19 января правительство России одобрило проект соглашения о развитии военного сотрудничества с Лаосом. Согласно документу, Россия и Лаос будут сотрудничать в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры. В рамках сотрудничества планируется обмен информацией по обучению и подготовке военных кадров, вопросам эксплуатации и ремонта специальной техники вооруженных сил и другим направлениям.