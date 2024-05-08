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Медведев встретился с президентом Лаоса Сисулитом

Ведомости

Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, пишет ТАСС.

«Я сердечно вас приветствую. Начну со слов благодарности за то, что вы приехали в предпраздничное время в нашу страну для того, чтобы разделить с нами и праздник Победы, посмотреть на парад, естественно, провести переговоры. У вас будут переговоры с президентом [Владимиром] Путиным», – заявил Медведев в ходе встречи.

Сисулит, в свою очередь, поблагодарил Медведева за прием. «Сегодня мы встречались даже со снегом. Но это теплый снег для нас», – сказал он.

Ранее «Ведомости» писали, что в параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.

19 января правительство России одобрило проект соглашения о развитии военного сотрудничества с Лаосом. Согласно документу, Россия и Лаос будут сотрудничать в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры. В рамках сотрудничества планируется обмен информацией по обучению и подготовке военных кадров, вопросам эксплуатации и ремонта специальной техники вооруженных сил и другим направлениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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