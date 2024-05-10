Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на бывшее генконсульство РФ в ФРГ

Ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«А. И. Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. <...> По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.

Неизвестные совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, инцидент произошел 9 мая около 16:00 по местному времени. На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости, как уточнили в посольстве, проникли шесть человек. Они забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости». Еще около 20 человек за оградой объекта «громко поддерживали акцию». Москва пообещала заявить протест из-за случившегося.

Генеральное консульство в Лейпциге, на которое было совершено нападение, прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 г. в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование диппредставительства.

Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах российской символики, включая флаги, георгиевские ленты, связанную со спецоперацией символику. Посольство России в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. 9 мая полиция в Берлине задержала 10 человек за нарушение запрета на демонстрацию российской символики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных