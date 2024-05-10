Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на бывшее генконсульство РФ в ФРГ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«А. И. Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. <...> По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.
Неизвестные совершили нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, инцидент произошел 9 мая около 16:00 по местному времени. На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости, как уточнили в посольстве, проникли шесть человек. Они забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости». Еще около 20 человек за оградой объекта «громко поддерживали акцию». Москва пообещала заявить протест из-за случившегося.
Генеральное консульство в Лейпциге, на которое было совершено нападение, прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 г. в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование диппредставительства.
Ранее полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах российской символики, включая флаги, георгиевские ленты, связанную со спецоперацией символику. Посольство России в ФРГ потребовало отмены запрета, МИД РФ осудил решение Германии. 9 мая полиция в Берлине задержала 10 человек за нарушение запрета на демонстрацию российской символики.