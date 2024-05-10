Республиканец Миллс подал документы об импичменте против Байдена
Член палаты представителей, республиканец от штата Флорида Кори Миллс официально подал статью об импичменте против президента США Джо Байдена, пишет Fox News Digital со ссылкой на документ.
В своем заявлении республиканец осудил главу государства за его недавние комментарии об отказе в предоставлении Израилю части военной помощи.
«Байден злоупотребил полномочиями своего кабинета, добиваясь от Израиля "услуги за услугу", одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики. Эти вопиющие действия не только подорвали доверие к США, но и подорвали интересы нашего давнего союзника, Израиля», – говорится в заявлении Миллса.
Поведение Байдена, полагает республиканец, оправдывает импичмент, судебное разбирательство, отстранение от должности и лишение права занимать какие-либо должности в США в будущем.
Ранее в мае президент США в интервью CNN сказал, что поставки оружия Израилю прекратятся, если он начнет военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Однако позже Белый дом уточнил, что имелась ввиду лишь временная приостановка.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.