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Республиканец Миллс подал документы об импичменте против Байдена

Ведомости

Член палаты представителей, республиканец от штата Флорида Кори Миллс официально подал статью об импичменте против президента США Джо Байдена, пишет Fox News Digital со ссылкой на документ.

В своем заявлении республиканец осудил главу государства за его недавние комментарии об отказе в предоставлении Израилю части военной помощи.

«Байден злоупотребил полномочиями своего кабинета, добиваясь от Израиля "услуги за услугу", одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики. Эти вопиющие действия не только подорвали доверие к США, но и подорвали интересы нашего давнего союзника, Израиля», – говорится в заявлении Миллса.

Поведение Байдена, полагает республиканец, оправдывает импичмент, судебное разбирательство, отстранение от должности и лишение права занимать какие-либо должности в США в будущем.

Ранее в мае президент США в интервью CNN сказал, что поставки оружия Израилю прекратятся, если он начнет военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Однако позже Белый дом уточнил, что имелась ввиду лишь временная приостановка.

Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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