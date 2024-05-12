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Глава Калмыкии оценил назначение Дегтярева главой Минспорта

Ведомости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в должности министра спорта может сделать российский спорт еще более массовым, заявил «Ведомостям» глава Калмыкии Бату Хасиков. Дегтярев, как отметил глава республики, не только профессионал, опытный управленец, который имеет спортивное прошлое, но еще и талантливый маркетолог.

«В политике он не раз это демонстрировал. Умелое продвижение для физкультуры и спорта – важный инструмент. Как председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России выражаю надежду и уверенность в плодотворном сотрудничестве с Министерством спорта при новом руководстве», – сказал Хасиков.

Он добавил, что у Калмыкии есть все возможности, чтобы стать площадкой для проведения больших мероприятий.

Дегтярев ранее сообщил, что первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин назначен с 12 мая врио губернатора региона.

О перестановках ранее рассказали источники «Ведомостей». По их словам, кандидатура Дегтярева обсуждалась в качестве кандидата на пост министра спорта, а сам он в случае ухода в правительство будет рекомендовать на пост главы региона Никитина.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве Госдумы руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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