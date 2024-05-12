Глава Калмыкии оценил назначение Дегтярева главой Минспорта
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в должности министра спорта может сделать российский спорт еще более массовым, заявил «Ведомостям» глава Калмыкии Бату Хасиков. Дегтярев, как отметил глава республики, не только профессионал, опытный управленец, который имеет спортивное прошлое, но еще и талантливый маркетолог.
«В политике он не раз это демонстрировал. Умелое продвижение для физкультуры и спорта – важный инструмент. Как председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России выражаю надежду и уверенность в плодотворном сотрудничестве с Министерством спорта при новом руководстве», – сказал Хасиков.
Он добавил, что у Калмыкии есть все возможности, чтобы стать площадкой для проведения больших мероприятий.
Дегтярев ранее сообщил, что первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин назначен с 12 мая врио губернатора региона.
О перестановках ранее рассказали источники «Ведомостей». По их словам, кандидатура Дегтярева обсуждалась в качестве кандидата на пост министра спорта, а сам он в случае ухода в правительство будет рекомендовать на пост главы региона Никитина.
Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве Госдумы руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России.