Глава Калмыкии оценил назначение Дегтярева главой Минспорта

«В политике он не раз это демонстрировал. Умелое продвижение для физкультуры и спорта – важный инструмент. Как председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России выражаю надежду и уверенность в плодотворном сотрудничестве с Министерством спорта при новом руководстве», – сказал Хасиков.