Президент Боливии договорился с Путиным об активизации контактов

24 апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что страна надеется присоединиться к БРИКС. Лавров отметил, что Россия как председательствующая страна в БРИКС в этом году поддерживает устремления Боливии.