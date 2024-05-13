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Президент Боливии договорился с Путиным об активизации контактов

Ведомости

Президент Боливии Луис Арсе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны условились об активизации контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений «с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях». Арсе также поздравил Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле уточнили, что разговор был инициирован боливийской стороной.

24 апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что страна надеется присоединиться к БРИКС. Лавров отметил, что Россия как председательствующая страна в БРИКС в этом году поддерживает устремления Боливии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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