Президент Боливии договорился с Путиным об активизации контактов
Президент Боливии Луис Арсе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны условились об активизации контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений «с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях». Арсе также поздравил Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В Кремле уточнили, что разговор был инициирован боливийской стороной.
24 апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что страна надеется присоединиться к БРИКС. Лавров отметил, что Россия как председательствующая страна в БРИКС в этом году поддерживает устремления Боливии.