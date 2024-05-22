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В Финляндии отреагировали на идею МО РФ утвердить границы в Балтийском море

Ведомости

Финляндия надеется, что идея Минобороны России о пересмотре определения морских зон в Финском заливе будет реализована в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Об этом в своем аккаунте в X написала министр иностранных дел республики Элина Валтонен.

«По сообщениям СМИ, Россия, возможно, пересматривает определение морских зон в Финском заливе. МИД Финляндии прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежного государства, включая их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участник конвенции, будет действовать соответствующим образом», – говорится в сообщении.

Министр также отметила, что «создание путаницы» при решении этого вопроса будет расценено как «гибридное воздействие».

Проект постановления Минобороны РФ об утверждении линии государственной границы в Балтийском море был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 мая. В случае одобрения инициативы, может быть создана новая система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной области Финского залива, а также в районах Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать акватории в качестве внутренних морских вод России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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