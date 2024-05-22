В Финляндии отреагировали на идею МО РФ утвердить границы в Балтийском море
Финляндия надеется, что идея Минобороны России о пересмотре определения морских зон в Финском заливе будет реализована в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Об этом в своем аккаунте в X написала министр иностранных дел республики Элина Валтонен.
«По сообщениям СМИ, Россия, возможно, пересматривает определение морских зон в Финском заливе. МИД Финляндии прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежного государства, включая их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участник конвенции, будет действовать соответствующим образом», – говорится в сообщении.
Министр также отметила, что «создание путаницы» при решении этого вопроса будет расценено как «гибридное воздействие».
Проект постановления Минобороны РФ об утверждении линии государственной границы в Балтийском море был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 мая. В случае одобрения инициативы, может быть создана новая система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной области Финского залива, а также в районах Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать акватории в качестве внутренних морских вод России.