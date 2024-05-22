В Финляндии отреагировали на идею МО РФ утвердить границы в Балтийском море

Проект постановления Минобороны РФ об утверждении линии государственной границы в Балтийском море был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 мая. В случае одобрения инициативы, может быть создана новая система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной области Финского залива, а также в районах Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать акватории в качестве внутренних морских вод России.