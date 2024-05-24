Гутерриш назвал обязательным для исполнения решение суда ООН по операции в Рафахе
Решение Международного суда (МС) ООН в отношении Израиля о завершении операции в Рафахе обязательно для исполнения. Об этом заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.
«Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление», – говорится в комментарии пресс-службы ООН (цитата по «РИА Новости»).
24 мая стало известно, что Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Согласно постановлению, Израиль должен принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого следственного органа, уполномоченного ООН на расследование геноцида. Израиль обязали отчитаться перед судом обо всех мерах, принятых для исполнения постановления, в течение одного месяца.
В этот же день было опубликовано совместное заявление главы Совета национальной безопасности и пресс-секретаря МИД Израиля, в котором подчеркивалось, что обвинения против Израиля по поводу геноцида являются «ложными, возмутительными и вызывающими отвращение». «Израиль не проводил и не будет проводить в районе Рафаха военные действия, которые создают условия жизни, способные привести к уничтожению палестинского гражданского населения, полностью или частично», – говорится в заявлении. Отмечается также, что Израиль продолжит держать КПП «Рафах» открытым, а также «обеспечивать непрерывный ввоз гуманитарной помощи со стороны египетского перехода и предотвращать контроль террористических организаций над переходом».
84-страничный иск против еврейского государства в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа был подан ЮАР. Слушания по нему МС ООН начал в январе. В тексте заявления сказано, что акты геноцида включают в себя убийство мирных жителей, нанесение им серьезных психических травм и телесных повреждений, а также умышленное создание условий, которые могут «привести к физическому уничтожению палестинцев как группы».
Южноафриканские власти утверждали, что МС обладает юрисдикцией обязать Израиль прекратить противоправные деяния, поскольку последний подписал Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 г. В ст. 9 конвенции указано, что такого рода споры могут передаваться на рассмотрение МС. Тель-Авив и Вашингтон назвали обвинения ЮАР необоснованными.
В январе «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что Тель-Авив откажется выполнять постановление МС, поскольку институтов принуждения сейчас не существует, но решение суда негативно скажется на репутации Израиля на международной арене.