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Гутерриш назвал обязательным для исполнения решение суда ООН по операции в Рафахе

Ведомости

Решение Международного суда (МС) ООН в отношении Израиля о завершении операции в Рафахе обязательно для исполнения. Об этом заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

«Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление», – говорится в комментарии пресс-службы ООН (цитата по «РИА Новости»).

24 мая стало известно, что Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Согласно постановлению, Израиль должен принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого следственного органа, уполномоченного ООН на расследование геноцида. Израиль обязали отчитаться перед судом обо всех мерах, принятых для исполнения постановления, в течение одного месяца.

В этот же день было опубликовано совместное заявление главы Совета национальной безопасности и пресс-секретаря МИД Израиля, в котором подчеркивалось, что обвинения против Израиля по поводу геноцида являются «ложными, возмутительными и вызывающими отвращение». «Израиль не проводил и не будет проводить в районе Рафаха военные действия, которые создают условия жизни, способные привести к уничтожению палестинского гражданского населения, полностью или частично», – говорится в заявлении. Отмечается также, что Израиль продолжит держать КПП «Рафах» открытым, а также «обеспечивать непрерывный ввоз гуманитарной помощи со стороны египетского перехода и предотвращать контроль террористических организаций над переходом».

84-страничный иск против еврейского государства в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа был подан ЮАР. Слушания по нему МС ООН начал в январе. В тексте заявления сказано, что акты геноцида включают в себя убийство мирных жителей, нанесение им серьезных психических травм и телесных повреждений, а также умышленное создание условий, которые могут «привести к физическому уничтожению палестинцев как группы».

Южноафриканские власти утверждали, что МС обладает юрисдикцией обязать Израиль прекратить противоправные деяния, поскольку последний подписал Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 г. В ст. 9 конвенции указано, что такого рода споры могут передаваться на рассмотрение МС. Тель-Авив и Вашингтон назвали обвинения ЮАР необоснованными.

В январе «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что Тель-Авив откажется выполнять постановление МС, поскольку институтов принуждения сейчас не существует, но решение суда негативно скажется на репутации Израиля на международной арене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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