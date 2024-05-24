Гутерриш назвал обязательным для исполнения решение суда ООН по операции в Рафахе

В этот же день было опубликовано совместное заявление главы Совета национальной безопасности и пресс-секретаря МИД Израиля, в котором подчеркивалось, что обвинения против Израиля по поводу геноцида являются «ложными, возмутительными и вызывающими отвращение». «Израиль не проводил и не будет проводить в районе Рафаха военные действия, которые создают условия жизни, способные привести к уничтожению палестинского гражданского населения, полностью или частично», – говорится в заявлении. Отмечается также, что Израиль продолжит держать КПП «Рафах» открытым, а также «обеспечивать непрерывный ввоз гуманитарной помощи со стороны египетского перехода и предотвращать контроль террористических организаций над переходом».