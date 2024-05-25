Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня
Киев не рассматривает возможность достижения договоренностей о прекращении огня с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ Казахстана.
«Прекращение огня сегодня. <...> Для нас это очень опасно», – сказал он.
Зеленский пояснил, что прекращение огня может пойти на пользу российским войскам, так как оно даст им время для укрепления позиций.
15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине. Макрон ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Париж предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр, которые пройдут во Франции летом 2024 г. Он также указал, что Франция «как организатор Игр идет в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, российские атлеты могут выступать на соревнованиях под белым флагом.