Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине. Макрон ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Париж предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр, которые пройдут во Франции летом 2024 г. Он также указал, что Франция «как организатор Игр идет в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, российские атлеты могут выступать на соревнованиях под белым флагом.