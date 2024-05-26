Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
В столице Узбекистана у главы российского государства состоятся переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
23 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
Основная программа визита состоится 27 мая. Президенты двух стран в рамках переговоров обсудят двусторонние отношения и актуальные региональные вопросы.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади.
Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.