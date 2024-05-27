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КНДР запланировала запустить спутник

Ведомости

Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник до 4 июня. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

На фоне этого японские власти привели силы в регионе в состояние повышенной готовности из-за возможного использования технологии баллистических ракет. Предполагается, что обломки ракеты-носителя могут упасть к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон. Эти районы находятся за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

В МИД Японии заявили, что в ответ на уведомление КНДР провели телефонные переговоры с официальными лицами США и Южной Кореи. Стороны договорились, что будут настаивать на отмене планов КНДР. В ведомстве пояснили, что запуск Северной Кореей спутника при помощи баллистической ракеты нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи еще 24 мая говорил, что КНДР может запустить разведывательный спутник, отмечает Kyodo.

В ноябре 2023 г. Северная Корея запустила свой первый разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете «Чхоллима-1». На следующий день Южная Корея в ответ частично приостановила выполнение соглашения о снижении напряженности, подписанное с Северной Кореей в 2018 г. После этого Пхеньян заявил о расторжении документа и возобновлении всех мер в военной сфере, которые были приостановлены ранее.

В течение 2024 г. Пхеньян планирует запустить три спутника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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