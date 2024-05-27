КНДР запланировала запустить спутник

В ноябре 2023 г. Северная Корея запустила свой первый разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете «Чхоллима-1». На следующий день Южная Корея в ответ частично приостановила выполнение соглашения о снижении напряженности, подписанное с Северной Кореей в 2018 г. После этого Пхеньян заявил о расторжении документа и возобновлении всех мер в военной сфере, которые были приостановлены ранее.