КНДР запланировала запустить спутник
Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник до 4 июня. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на правительство Японии.
На фоне этого японские власти привели силы в регионе в состояние повышенной готовности из-за возможного использования технологии баллистических ракет. Предполагается, что обломки ракеты-носителя могут упасть к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон. Эти районы находятся за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.
В МИД Японии заявили, что в ответ на уведомление КНДР провели телефонные переговоры с официальными лицами США и Южной Кореи. Стороны договорились, что будут настаивать на отмене планов КНДР. В ведомстве пояснили, что запуск Северной Кореей спутника при помощи баллистической ракеты нарушает резолюции Совета безопасности ООН.
Представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи еще 24 мая говорил, что КНДР может запустить разведывательный спутник, отмечает Kyodo.
В ноябре 2023 г. Северная Корея запустила свой первый разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете «Чхоллима-1». На следующий день Южная Корея в ответ частично приостановила выполнение соглашения о снижении напряженности, подписанное с Северной Кореей в 2018 г. После этого Пхеньян заявил о расторжении документа и возобновлении всех мер в военной сфере, которые были приостановлены ранее.
В течение 2024 г. Пхеньян планирует запустить три спутника.