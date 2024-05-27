В Совфеде отреагировали на возможную отправку Францией инструкторов на Украину
Французские военные инструкторы, которые прибудут на Украину и будут обучать там войска, станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России и будут ликвидированы. Об этом «Ведомостям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если инструкторы действительно будут отправлены на Украину, то они станут законной целью для Вооруженных сил РФ», – сказал он.
Ликвидация иностранных инструкторов будет обусловлена тем, что они туда поедут учить не мирным наукам, а обращению с оружием и военной техникой против ВС РФ, пояснил сенатор. Он напомнил, что в январе Минобороны России сообщало об уничтожении пунктов временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Тогда погибли более 60 человек, в основном среди наемников были французы, уточняли в министерстве.
Ранее 27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.
Джабаров не исключил, что отправка иностранцев, возможно, потребовалась для обучения по наведению на цели в преддверии поставки новых видов вооружений. ВСУ могут использовать его для атаки по российским объектам, например, Крымскому мосту. По его мнению, инструкторы могут также использоваться в качестве боевой силы на передовой.
Причину решения об отправке иностранных специалистов на Украину сенатор видит в «маниакальном» желании президента Франции Эммануэля Макрона стать лидером Европы. Но такое стремление «будет наказано», когда в республику вместо живых военных вернутся цинковые гробы, полагает политик.
Вера Сырского в то, что другие страны вслед за Францией отправят своих военнослужащих на Украину, также не оправдается, убежден Джабаров.
«Я не думаю, что страны мечтают отправить своих солдат туда, не понятно во имя чего. Это просто болтовня», – говорит сенатор.
Даже если какие-то переброски будут, то после первых же потерь западные страны свернут свою деятельность непосредственно на Украине, добавил Джабаров.