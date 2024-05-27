Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Совфеде отреагировали на возможную отправку Францией инструкторов на Украину

Ведомости

Французские военные инструкторы, которые прибудут на Украину и будут обучать там войска, станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России и будут ликвидированы. Об этом «Ведомостям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если инструкторы действительно будут отправлены на Украину, то они станут законной целью для Вооруженных сил РФ», – сказал он.

Ликвидация иностранных инструкторов будет обусловлена тем, что они туда поедут учить не мирным наукам, а обращению с оружием и военной техникой против ВС РФ, пояснил сенатор. Он напомнил, что в январе Минобороны России сообщало об уничтожении пунктов временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Тогда погибли более 60 человек, в основном среди наемников были французы, уточняли в министерстве.

Ранее 27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.

Джабаров не исключил, что отправка иностранцев, возможно, потребовалась для обучения по наведению на цели в преддверии поставки новых видов вооружений. ВСУ могут использовать его для атаки по российским объектам, например, Крымскому мосту. По его мнению, инструкторы могут также использоваться в качестве боевой силы на передовой.

Причину решения об отправке иностранных специалистов на Украину сенатор видит в «маниакальном» желании президента Франции Эммануэля Макрона стать лидером Европы. Но такое стремление «будет наказано», когда в республику вместо живых военных вернутся цинковые гробы, полагает политик.

Вера Сырского в то, что другие страны вслед за Францией отправят своих военнослужащих на Украину, также не оправдается, убежден Джабаров.

«Я не думаю, что страны мечтают отправить своих солдат туда, не понятно во имя чего. Это просто болтовня», – говорит сенатор.

Даже если какие-то переброски будут, то после первых же потерь западные страны свернут свою деятельность непосредственно на Украине, добавил Джабаров.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных