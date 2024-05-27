В Совфеде отреагировали на возможную отправку Францией инструкторов на Украину

Ликвидация иностранных инструкторов будет обусловлена тем, что они туда поедут учить не мирным наукам, а обращению с оружием и военной техникой против ВС РФ, пояснил сенатор. Он напомнил, что в январе Минобороны России сообщало об уничтожении пунктов временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Тогда погибли более 60 человек, в основном среди наемников были французы, уточняли в министерстве.