DPA: Саудовская Аравия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Представители Саудовской Аравии не планируют участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в связи с отсутствием на саммите российской стороны. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).
Ранее на этой неделе источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 1 июня посетит Саудовскую Аравию с целью заручиться поддержкой июньского саммита в Швейцарии. Теперь визит главы государства отложен, он может состояться уже после конференции, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.
Саудовская Аравия старается придерживаться нейтральной позиции в украинском вопросе, писало агентство. DPA называет страну традиционным союзником США, которая также поддерживает хорошие связи с Москвой и неоднократно предлагала выступить посредником между Россией и Украиной.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на мероприятие не приглашена.