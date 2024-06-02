DPA: Саудовская Аравия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на мероприятие не приглашена.