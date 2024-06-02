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DPA: Саудовская Аравия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Ведомости

Представители Саудовской Аравии не планируют участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в связи с отсутствием на саммите российской стороны. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Ранее на этой неделе источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 1 июня посетит Саудовскую Аравию  с целью заручиться поддержкой июньского саммита в Швейцарии. Теперь визит главы государства отложен, он может состояться уже после конференции, пишет ТАСС со ссылкой на DPA. 

Саудовская Аравия старается придерживаться нейтральной позиции в украинском вопросе, писало агентство. DPA называет страну традиционным союзником США, которая также поддерживает хорошие связи с Москвой и неоднократно предлагала выступить посредником между Россией и Украиной.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на мероприятие не приглашена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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