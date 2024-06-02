Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.