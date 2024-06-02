Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Фрагмент беседы перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в резиденции «Куксарой» показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Глава государства уточнил, что фрукты ему присылает президент Узбекистана.
Абдурахмонов в интервью для программы назвал оценку Путина большой ответственностью. Он заметил, что у Узбекистана есть рынок в России, но в этой сфере необходимо расширяться.
26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.
По словам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы российского государства – повестка дня в Узбекистане была настолько предметной, конкретной и обширной, что потребовала достаточно детальных переговоров со стороны президентов. Этим объясняется и продолжительность визита, и большой состав российской делегации