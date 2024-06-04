Лавров впервые прибыл в Буркина-Фасо

Во вступительной речи Лавров отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность российского посольства. Он добавил, что отношения двух стран основаны на взаимной симпатии, доверии и взаимоуважении, а контакты – весьма интенсивны на всех уровнях.