Лавров впервые прибыл в Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Уагадугу – столицу Буркина-Фасо и провел переговоры с главой МИД страны Карамоко Жаном Мари Траоре, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Во вступительной речи Лавров отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность российского посольства. Он добавил, что отношения двух стран основаны на взаимной симпатии, доверии и взаимоуважении, а контакты – весьма интенсивны на всех уровнях.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нынешние переговоры помогут конкретизировать задачи, поставленные президентами России и Буркина-Фасо в июле 2023 г. в Санкт-Петербурге, а также придадут новый импульс дружественным отношениям между странами.
3 мая президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой возобновившего работу российского посольства в Буркина-Фасо.
28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» Путин анонсировал возобновление работы посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».