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Лавров впервые прибыл в Буркина-Фасо

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Уагадугу – столицу Буркина-Фасо и провел переговоры с главой МИД страны Карамоко Жаном Мари Траоре, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Во вступительной речи Лавров отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность российского посольства. Он добавил, что отношения двух стран основаны на взаимной симпатии, доверии и взаимоуважении, а контакты – весьма интенсивны на всех уровнях.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нынешние переговоры помогут конкретизировать задачи, поставленные президентами России и Буркина-Фасо в июле 2023 г. в Санкт-Петербурге, а также придадут новый импульс  дружественным отношениям между странами.

3 мая президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой возобновившего работу российского посольства в Буркина-Фасо. 

28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» Путин анонсировал возобновление работы посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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