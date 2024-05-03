Путин назначил Мартынова главой российского посольства в Буркина-Фасо

Посольство РФ в Буркина-Фасо начало работу в конце декабря 2023 г. В МИД РФ выразили надежду на дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Посольство РФ в Экваториальной Гвинее в 2023 г. открыто не было. В марте спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что диппредставительство может полноценно заработать в ближайшие месяц – два.