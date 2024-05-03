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Путин назначил Мартынова главой российского посольства в Буркина-Фасо

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой возобновившего работу российского посольства в Буркина-Фасо. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо», – говорится в документе.

Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо в 2023 г. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу также анонсировал президент РФ Владимир Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г.

27 марта директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что посольство России в Экваториальной Гвинее де-факто начинает свою работу.

Посольство РФ в Буркина-Фасо начало работу в конце декабря 2023 г. В МИД РФ выразили надежду на дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Посольство РФ в Экваториальной Гвинее в 2023 г. открыто не было. В марте спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что диппредставительство может полноценно заработать в ближайшие месяц – два.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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