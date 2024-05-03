Путин назначил Мартынова главой российского посольства в Буркина-Фасо
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой возобновившего работу российского посольства в Буркина-Фасо. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо», – говорится в документе.
Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо в 2023 г. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу также анонсировал президент РФ Владимир Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г.
27 марта директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что посольство России в Экваториальной Гвинее де-факто начинает свою работу.
Посольство РФ в Буркина-Фасо начало работу в конце декабря 2023 г. В МИД РФ выразили надежду на дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Посольство РФ в Экваториальной Гвинее в 2023 г. открыто не было. В марте спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что диппредставительство может полноценно заработать в ближайшие месяц – два.